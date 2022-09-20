Спасенному дикому медвежонку ищут новый дом в Новосибирске

Напомним, ещё в начале сентября косолапого малыша замечали в компании брата на дорогах вблизи города Болотное. Там же недалеко разграбляла людские хозяйства их мама. Вскоре, по душу медведицы в леса отправились охотники, которые, вероятно, застрелили и одного из медвежат.
В понедельник, 19 сентября, новосибирские зоозащитники начали спецоперацию по отлову сироты. Как это было читайте в материале Atas.info.
Сейчас для спасенного медвежонка общественники ищут новый дом. В этом им активно содействуют представители министерства природы и экологии Новосибирской области.
«У нас уже есть планы, куда пристроить мишку. Это очень хорошее место – Центр реабилитации диких животных. Сначала нужно собрать все документы, в этом деле нам помогает Минприроды региона. Не хотим загадывать, очень надеемся, что всё получится», - рассказала Atas.info зоозащитница Елена Боченкова.
По её словам, детеныш вне дикой среды чувствует себя хорошо. С аппетитом кушает.
«Кушает медвежонок у нас кабачки, яблоки, другие овощи. А вот мясо ему запретили пока».
В ближайшее время медвежонка осмотрят ветеринары. Они составят для него рацион питания, поставят нужные прививки.