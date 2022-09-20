Спасенному дикому медвежонку ищут новый дом в Новосибирске

Напомним, ещё в начале сентября косолапого малыша замечали в компании брата на дорогах вблизи города Болотное. Там же недалеко разграбляла людские хозяйства их мама. Вскоре, по душу медведицы в леса отправились охотники, которые, вероятно, застрелили и одного из медвежат.