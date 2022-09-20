В Новосибирске разыскивают неделю молодого мужчину в камуфляже

По данным поискового отряда «Лиза Алерт», Евгений ушел из дома в Октябрьском районе города на прошлой неделе и не вернулся. Родные заподозрили неладное и обратились за помощью.
«Евгений ушел из дома без личных вещей. Не взял ни деньги, ни документы, ни телефон. Полиция проверила больницы – его не обнаружили, также в недавних ЧП, ДТП похожий мужчина не фигурировал», - рассказала Atas.info руководитель местного штаба «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Приметы пропавшего: носит бороду и усы, рост 186, голубоглазый со светло-русыми волосами. Ушел из дома в камуфляжном костюме, черных кроссовках с красными вставками.
Волонтеры просят свидетелей связаться по телефонам отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.