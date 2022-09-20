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В Новосибирске разыскивают неделю молодого мужчину в камуфляже

Сегодня, 10:28
Фото: Лиза Алерт/ВК
Жителя Новосибирска Буторина Евгения волонтеры объявили в розыск. Местонахождение 31-летнего мужчины неизвестно с 14 сентября 2022 года.

По данным поискового отряда «Лиза Алерт», Евгений ушел из дома в Октябрьском районе города на прошлой неделе и не вернулся. Родные заподозрили неладное и обратились за помощью.

«Евгений ушел из дома без личных вещей. Не взял ни деньги, ни документы, ни телефон. Полиция проверила больницы – его не обнаружили, также в недавних ЧП, ДТП похожий мужчина не фигурировал», - рассказала Atas.info руководитель местного штаба «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего: носит бороду и усы, рост 186, голубоглазый со светло-русыми волосами. Ушел из дома в камуфляжном костюме, черных кроссовках с красными вставками.

Волонтеры просят свидетелей связаться по телефонам отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Поиск#Пропал#Лизаалерт
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