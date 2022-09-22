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Названа стоимость проката коньков зимой 2022-2023 в Новосибирске

Сегодня, 01:16
Фото: 1MI
В мэрии Новосибирска озвучили стоимость проката коньков зимой 2022-2023.

Главные ледовые катки будут располагаться в Театральном сквере напротив НОВАТа, а также на Михайловской набережной недалеко от Речного вокзала. Однако стоимость проката на этих локациях пока неизвестна.

Как  удалось узнать «МК в Новосибирске», в Нарымском сквере коньки для взрослых обойдутся в 156 рублей в час, а для ребенка 83 рубля.

На стадионах «Электрон» и «Чкаловец» коньки будут стоить 160 рублей в час для взрослых и 100 рублей для детей. Вход со своими тоже платный – 100 рублей и 50.

На стадионе «Заря» прокат коньков обойдется в 160 рублей. Если вы придете со своими, то 110 рублей. При этом нахождение на катке будет неограниченно.

Напомним, что фаллический каток у НОВАТа закрыли 15 февраля. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022
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