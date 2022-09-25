Новосибирские волонтеры подключились к поискам 36-летнего жителя Кузбасса

Мужчина уехал из дома в Топкинском районе Кемеровской области 4 дня назад и не вернулся до сих пор. Его родные обратились за помощью к волонтерам поискового отряда.
«Местонахождение сибиряка неизвестно, на связь он не выходил. Есть информация, что он может находиться в Новосибирской области. С утра готовился экипаж на поиск мужчины в лесной местности», - сообщили Atas.info волонтеры «Лиза Алерт».
Сибиряк может ездить по регионам на Toyota Caldina серого цвета. Сам он был одет в темно-синюю толстовку, джинсы, камуфляжную кепку и кожаные ботинки.
Его рост 176 см, худой, светло-русые волосы и зеленые глаза. Очевидцев просят позвонить телефонам 8-800-700-54-52 или 112.