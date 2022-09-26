Новосибирцы провожают мобилизованных: фото как это было

В России объявлена частичная мобилизация 21 сентября. 300 тысяч резервистов должны выйти в строй для выполнения задач специальной военной операции на Украине. Из Новосибирской области также забирают добровольцев и граждан, состоящих в военном резерве. Сотни мужчин уже отправились для дальнейшей подготовки. Фотографиями с момента трогательного прощания делятся новосибирцы в соцсетях. В частности, в группы попали кадры из следующих районов области:
В Тогучинском районе количество мобилизованных граждан превышает сотню человек. Автобусы с резервистами отходят каждый день, в том числе и на выходных, о чем сообщает источник Atas.info. Люди приходят провожать мужчин семьями к дому культуры (РДК) и к военкомату. Кадры прощания и отъезда автобусов публикуют в местных пабликах.
В Кыштовском районе также отвозят мужчин, призванных из запаса в ходе частичной мобилизации. После прохождения подготовки они пополнят ряды армии России в статусе контрактников. Известно, что отбывали резервисты от здания администрации.
В Чановском и Здвинском районах также проходит сбор резервистов в рамках частичной мобилизации. На опубликованных кадрах заметно, что в основном, на службу отправляются мужчины от 30 лет.
В Барабинском районе, по информации местных пабликов, около 90 человек отправились на военную службу. Прощание с ними проходило возле ДК им. Ленина.
Напомним, что вице-спикер новосибирского Заксобрания Андрей Панферов написал рапорт об отправке на СВО. Также молодой депутат Виктор Стрельников заявил о готовности принять участие в спецоперации.