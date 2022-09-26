Новосибирцы провожают мобилизованных: фото как это было

В Тогучинском районе количество мобилизованных граждан превышает сотню человек. Автобусы с резервистами отходят каждый день, в том числе и на выходных, о чем сообщает источник Atas.info. Люди приходят провожать мужчин семьями к дому культуры (РДК) и к военкомату. Кадры прощания и отъезда автобусов публикуют в местных пабликах.