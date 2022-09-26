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Новосибирцы провожают мобилизованных: фото как это было

Сегодня, 05:43
Фото: atas.info
Отправление резервистов в Кыштовском районе
В рамках частичной мобилизации проходит сбор резервистов в Новосибирской области. Десятки призванных граждан уже отправились на сборный пункт. Как это было, смотрите в материале Atas.info.

В России объявлена частичная мобилизация 21 сентября. 300 тысяч резервистов должны выйти в строй для выполнения задач специальной военной операции на Украине. Из Новосибирской области также забирают добровольцев и граждан, состоящих в военном резерве. Сотни мужчин уже отправились для дальнейшей подготовки. Фотографиями с момента трогательного прощания делятся новосибирцы в соцсетях. В частности, в группы попали кадры из следующих районов области:

 

Тогучинский район

В Тогучинском районе количество мобилизованных граждан превышает сотню человек. Автобусы с резервистами отходят каждый день, в том числе и на выходных, о чем сообщает источник Atas.info. Люди приходят провожать мужчин семьями к дому культуры (РДК) и к военкомату. Кадры прощания и отъезда автобусов публикуют в местных пабликах.

 

Резервисты сидят в автобусе
Фото: Мария Глухова / Скриншот видео

Кыштовский район

В Кыштовском районе также отвозят мужчин, призванных из запаса в ходе частичной мобилизации. После прохождения подготовки они пополнят ряды армии России в статусе контрактников. Известно, что отбывали резервисты от здания администрации.

Отправление из Кыштовского района
Фото: ok.ru/kyshtovkap

Чановский и Здвинский районы

В Чановском и Здвинском районах также проходит сбор резервистов в рамках частичной мобилизации. На опубликованных кадрах заметно, что в основном, на службу отправляются мужчины от 30 лет. 

В соцсетях указано, что это кадр из Здвинского района
Фото: АСТ-54

Барабинский район

В Барабинском районе, по информации местных пабликов, около 90 человек отправились на военную службу. Прощание с ними проходило возле ДК им. Ленина. 

проводы в Барабинске
Фото: со страницы депутата Константина Терещенко
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Напомним, что вице-спикер новосибирского Заксобрания Андрей Панферов написал рапорт об отправке на СВО. Также молодой депутат Виктор Стрельников заявил о готовности принять участие в спецоперации.

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