Лексус вспыхнул возле «Ройял Парка» в Новосибирске

По словам новосибирцев, инцидент произошел прямо у ТРЦ «Ройял Парк». Там внезапно загорелся автомобиль марки «Лексус». Огонь начал распространяться по салону в момент движения.
Потушить пламя сначала помогали другие водители. Также на место прибыли пожарные. Огонь удалось потушить быстро.
Машина получила сильные повреждения. Пострадал ли водитель – неизвестно. Причины предстоит узнать.
Напомним, в Новосибирске на улице Дуси Ковальчук, 89 загорелся балкон в многоквартирном доме – там нашли труп мужчины.