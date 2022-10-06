Лексус вспыхнул возле «Ройял Парка» в Новосибирске

В Новосибирске загорелся автомобиль, который находился рядом с торговым центром, о чем рассказали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».

По словам новосибирцев, инцидент произошел прямо у ТРЦ «Ройял Парк». Там внезапно загорелся автомобиль марки «Лексус». Огонь начал распространяться по салону в момент движения. Потушить пламя сначала помогали другие водители. Также на место прибыли пожарные. Огонь удалось потушить быстро. Машина получила сильные повреждения. Пострадал ли водитель – неизвестно. Причины предстоит узнать. Напомним, в Новосибирске на улице Дуси Ковальчук, 89 загорелся балкон в многоквартирном доме – там нашли труп мужчины.