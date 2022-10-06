atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Лексус вспыхнул возле «Ройял Парка» в Новосибирске

Сегодня, 01:48
Фото: Инцидент Новосибирск
В Новосибирске загорелся автомобиль, который находился рядом с торговым центром, о чем рассказали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».

По словам новосибирцев, инцидент произошел прямо у ТРЦ «Ройял Парк». Там внезапно загорелся автомобиль марки «Лексус». Огонь начал распространяться по салону в момент движения.

Потушить пламя сначала помогали другие водители. Также на место прибыли пожарные. Огонь удалось потушить быстро.

Машина получила сильные повреждения. Пострадал ли водитель – неизвестно. Причины предстоит узнать.

Напомним, в Новосибирске на улице Дуси Ковальчук, 89 загорелся балкон в многоквартирном доме – там нашли труп мужчины. 

#Общество#Происшествия#Транспорт#Город#Новосибирск#2022#Эмилия Каплунская
Подпишитесь
Космический корабль Crew Dragon с Анной Кикиной на борту улетел в космос
Вчера, 23:23
Рейтинг самых богатых педагогов в школах Новосибирска ко Дню учителя 5 октября 2022
Вчера, 06:02
Пугачева останется в эфирах радиостанций в Новосибирске
Вчера, 15:56
Пункты сбора помощи мобилизованным и военным на СВО: адреса и время работы
Вчера, 11:04
«Это не вяжется с отношениями с США»: депутат Панферов о полете Кикиной в космос
Вчера, 16:05
Несколько кандидатов наук из Академгородка пойдут добровольцами на СВО
Сегодня, 08:18