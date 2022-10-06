По данным суда, сибирячка 24 сентября (в день юбилея Новосибирской области) водила хоровод, в котором принимали участие около 50 человек. Толпа исполняла детские песни «Пусть всегда будет солнце…», «В лесу родилась елочка» прямо у НОВАТа.
Было принято решение выписать женщине штраф. Основание тому – препятствие к входу в театр, а также нарушение общественного порядка. Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей.
Напомним, что в тот день в Новосибирске задержали зачинщиков хоровода на площади Ленина. Когда они продолжили петь, правоохранители своими силами вытеснили их и нескольких зачинщиков задержали.