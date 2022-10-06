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Сибирячку оштрафовали за хоровод и песни у НОВАТа

Сегодня, 03:42
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Женщину из Новосибирска оштрафовали за хоровод и песни у НОВАТа

В Новосибирске женщина получила штраф за хоровод у театра оперы и балета, о чем сообщили в Железнодорожном районном суде.

По данным суда, сибирячка 24 сентября (в день юбилея Новосибирской области) водила хоровод, в котором принимали участие около 50 человек. Толпа исполняла детские песни «Пусть всегда будет солнце…», «В лесу родилась елочка» прямо у НОВАТа.

Было принято решение выписать женщине штраф. Основание тому – препятствие к входу в театр, а также нарушение общественного порядка. Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей.

Напомним, что в тот день в Новосибирске задержали зачинщиков хоровода на площади Ленина. Когда они продолжили петь, правоохранители своими силами вытеснили их и нескольких зачинщиков задержали.  

#Общество#Город#Новосибирск#2022#Суд#Эмилия Каплунская
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