Такое сотрудничество РФ и США настолько не вяжется с нынешними отношениями двух стран, что до конца не верилось. Казалось, все может сорваться в последнюю минуту, там еще гулял ураган «Иэн». Масла в огонь подлил Дмитрий Рогозин. За пару дней до старта бывший глава «Роскосмоса» связал сенсационные заявления Илона Маска о статусе Крыма с влиянием Анны Кикиной на знаменитого миллиардера. «Вот что русская женщина сделала с американцем», - написал Рогозин в Телеграм.