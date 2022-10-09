В пункте формирования подразделений призванных в рамках частичной мобилизации НВВКУ в Новосибирске, за неделю погибли двое мобилизованных мужчин при странных обстоятельствах. ТАСС стало известно, что второй погибший, возможно, умер от насильственных действий криминального характера. Информацию сообщила региональный омбудсмен Нина Шалобаева.
Накануне трагедии губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил пункт формирования подразделений из сибиряков, он прошел по казармам, обошел столовую, палаточный городок, пункт приема личного состава и остался доволен.
«Вчера состоялись помывки в бане, первые 200 человек посетили бани Советского района. Создаем сушилки для обмундирования, ведь с завтрашнего дня начинаются занятия на полигоне», - рассказывал об улучшении быта 2 октября губернатор. Незадолго до этого визита ошибки в ходе мобилизации в Новосибирске раскритиковал телекомментатор Владимир Соловьев.
А 4 и 7 октября произошли трагедии. Часть комментаторов в соцсетях винят в произошедшем отсутствие дисциплины и алкоголь.
Кадры взрыва на Крымском мосту потрясли всю Россию, а не только Новосибирск. Пересказывать событие не имеет смысла. Новосибирским туристам, оказавшимся в момент ЧП на полуострове, обещают оплатить гостиницы. Новосибирские журналисты дозвонились даже до бывшего вице-мэра Андрея Ксензова, который несколько лет работал в транспортной сфере Крыма. Но, по сути, и он ничего нового не сказал.
Эти трагедии затмили по-настоящему радостное и эпохальное для Новосибирска событие. Ведь к достижениям жителей нашего города добавилась первая его жительница – космонавт.
«Новосибирск может стать отличной стартовой площадкой для воплощения любой мечты. Открывайте двери, осваивайте горизонты и высоты», — заявила Анна Кикина, накануне старта на корабле Илона Маска Crew Dragon на МКС с космодрома во Флориде США.
Такое сотрудничество РФ и США настолько не вяжется с нынешними отношениями двух стран, что до конца не верилось. Казалось, все может сорваться в последнюю минуту, там еще гулял ураган «Иэн». Масла в огонь подлил Дмитрий Рогозин. За пару дней до старта бывший глава «Роскосмоса» связал сенсационные заявления Илона Маска о статусе Крыма с влиянием Анны Кикиной на знаменитого миллиардера. «Вот что русская женщина сделала с американцем», - написал Рогозин в Телеграм.
Воперки всему старт Crew Dragon с Кикиной на борту прошел успещно. Можно было смотреть его трансляцию. Сама счастьем Анна уже поделилась с орбиты.
Таковы главные итоги недели 3 – 9 октября 2022 для Новосибирска по версии Атас.инфо.