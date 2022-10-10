Объявления об опасных ямах появились в Заельцовском парке Новосибирска

Самодельные вывески о ямах появились в Заельцовском парке в минувшие выходных. Горожане рассказали, что недавно на территории ремонтировали участок дороги, находящийся в нормальном состоянии.
При этом остались не тронутыми ямы, в которые можно легко провалиться ночью. Поэтому на деревьях возле них появились таблички с предупреждениями.
Напомним, Заельцовский парк открыли в Новосибирске в конце июня после длительной реконструкции. Для посетителей провели автомобильные дорожки, экологические тропы и участки для катания на велосипедах.