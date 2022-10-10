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Объявления об опасных ямах появились в Заельцовском парке Новосибирска

Сегодня, 03:26
Фото: АСТ-54/ВК
Водители развесили предупреждения об опасных ямах на деревьях в парке Новосибирска. Горожане поделились фотографиями объявлений в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Самодельные вывески о ямах появились в Заельцовском парке в минувшие выходных. Горожане рассказали, что недавно на территории ремонтировали участок дороги, находящийся в нормальном состоянии.

При этом остались не тронутыми ямы, в которые можно легко провалиться ночью. Поэтому на деревьях возле них появились таблички с предупреждениями.

Напомним, Заельцовский парк открыли в Новосибирске в конце июня после длительной реконструкции. Для посетителей провели автомобильные дорожки, экологические тропы и участки для катания на велосипедах.

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Яма#Дорога
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