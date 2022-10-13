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Иномарка задавила мальчика на велосипеде в Новосибирске

Сегодня, 03:30
Фото: ГИБДД по области

На улице Крылова в Новосибирске иномарка сбила мальчика на велосипеде

В Октябрьском районе Новосибирска автомобиль сбил ребенка, который ехал на велосипеде, о чем рассказали в ГИБДД по региону.

По данным Госавтоинспекции, под колеса автомобиля попал 12-летний ребенок. Сама авария произошла на улице Крылова в среду, 12 октября в дневное время.

За рулем автомобиля «Киа Рио» ехал 38-летний водитель. Он повернул с улицы Советской на Крылова и сбил ребенка напротив дома № 2. Мальчик ехал на велосипеде по зебре.

В результате пострадавший получил травмы. Их характер не уточняется. Его доставили в больницу.

Напомним, что вандалы расколотили чужие автомобили на Татьяны Снежиной в Новосибирске. А спорткар Nissan GT-R расплющило от удара в грузовик на трассе. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#2022#ДТП#Дети
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