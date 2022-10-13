На улице Крылова в Новосибирске иномарка сбила мальчика на велосипеде

По данным Госавтоинспекции, под колеса автомобиля попал 12-летний ребенок. Сама авария произошла на улице Крылова в среду, 12 октября в дневное время.
За рулем автомобиля «Киа Рио» ехал 38-летний водитель. Он повернул с улицы Советской на Крылова и сбил ребенка напротив дома № 2. Мальчик ехал на велосипеде по зебре.
В результате пострадавший получил травмы. Их характер не уточняется. Его доставили в больницу.
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