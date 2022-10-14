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Опасный варикоз в мозге удалили младенцу нейрохирурги в Новосибирске

Сегодня, 02:28
Фото: 1MI
В Новосибирске нейрохирурги спасли младенца, у которого раздулся шар в мозге, о чем рассказали в пресс-службе клиники Мешалкина.

Ребенку всего лишь 7 месяцев. Врачи убрали из его мозга варикозное расширение вены Галена - один из крупных сосудов черепа в головном мозге. Сделано это было за одно хирургическое вмешательство.

При аномалии вена раздувается в форме шара. Он то и может в любую минуту вызвать кровоизлияние в мозг, что приведет к смерти. Сложная операция проходила в клинике Мешалкина. Сейчас ребенок здоров и его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что ранее новосибирские хирурги спасли недоношенного младенца с пороками сердца. У него диагностировали множество аномалий развития сердечно-сосудистой системы. Счет шел на минуты. 

#Общество#Город#Новосибирск#Россия#2022#Дети#Эмилия Каплунская
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