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Проезд Энергетиков в Новосибирске вновь перекроют ночью из-за строительства моста

Сегодня, 01:50
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
В Новосибирске второй день подряд начнут закрывать проезд Энергетиков по ночам. В мэрии назвали маршруты объездов.

Уточняется, что перекрытие начнет действовать только в ночное время с 23 часов до 5 утра. Движение будут закрывать до 15 октября. Эти ограничения связаны со строительством четвертого моста.

Автомобилисты могут объехать по улицам Большой, 2-й Станционной, Ватутина, Котовского и Октябрьскому мосту. Изменения коснутся и работы троллейбусов, автобусов и маршруток.

Напомним, что реконструкцию улицы Кедровой завершат в Новосибирске в 2022 году. Также мост через реку Ельцовка-1 закроют в Новосибирске до 11 октября. На объекте проведут ремонтные работы. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022#Дороги
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