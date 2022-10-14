Уточняется, что перекрытие начнет действовать только в ночное время с 23 часов до 5 утра. Движение будут закрывать до 15 октября. Эти ограничения связаны со строительством четвертого моста.
Автомобилисты могут объехать по улицам Большой, 2-й Станционной, Ватутина, Котовского и Октябрьскому мосту. Изменения коснутся и работы троллейбусов, автобусов и маршруток.
Напомним, что реконструкцию улицы Кедровой завершат в Новосибирске в 2022 году. Также мост через реку Ельцовка-1 закроют в Новосибирске до 11 октября. На объекте проведут ремонтные работы.