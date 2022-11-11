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Жесткое ДТП с маршруткой в Новосибирске – есть погибшие

Сегодня, 07:00
Фото: 1MI
Двое погибших и пострадавшие

В Новосибирске произошло смертельное ДТП с маршруткой

В Ленинском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП, в котором погибли люди: маршрутка и легковушка врезались, есть пострадавшие, подробности рассказали в ГУ МВД по НСО.

По данным Госавтоинспекции, 11 ноября произошла авария на улице Титова. У дома №149 маршрутное такси столкнулось с автомобилем «Тойота Королла».

В легковой машине погиб водитель и пассажир, еще двое пострадавших. По предварительным данным, в маршрутке пострадали 4 человека.

В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники полиции.

Напомним, что ранее 2-летнюю девочку насмерть сбил 70-летний пенсионер в Искитиме. Мама с дочками попала под автомобиль, когда переходила дорогу по «зебре» на проспекте Юбилейном, 46. Женщину и старшую дочь госпитализировали с травмами, а младшая скончалась на месте ДТП.

#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск
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