Жесткое ДТП с маршруткой в Новосибирске – есть погибшие

Напомним, что ранее 2-летнюю девочку насмерть сбил 70-летний пенсионер в Искитиме. Мама с дочками попала под автомобиль, когда переходила дорогу по «зебре» на проспекте Юбилейном, 46. Женщину и старшую дочь госпитализировали с травмами, а младшая скончалась на месте ДТП.