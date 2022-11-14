Два года назад Артур приехал в город и начал общественную деятельность с организации подростков для очистки досок объявлений. Но у этой некоммерческой общественной деятельности вскоре нашли коммерческий след, потому что очищались только доски УК "Техстрой". Потом активно занимался восстановлением старого советского фонтана, но работы так и не были завершены. Со сбором пластика и вторсырья был заподозрен в обмане, но продолжает общественную деятельность.