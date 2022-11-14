"Я верю в каждого, кто смотрит это видео! Развивайте себя, если что-то не понимаете, пишите мне!", - призывает в видео Артур Минзар. При этом сидит, развалившись в кресле, в растянутой футболке и трусах. Общественник ведет блог на странице Вконтакте, в котором называет себя Стефанидий. В Оби к нему отношение неоднозначное.
"5 тысяч в месяц обещал за полный контейнер крышек, а потом не заплатил, сказал, что его надо было наполнить 4 раза" пишут в группе о том, как Артур нанимал девушку для сбора пластиковых крышек.
Два года назад Артур приехал в город и начал общественную деятельность с организации подростков для очистки досок объявлений. Но у этой некоммерческой общественной деятельности вскоре нашли коммерческий след, потому что очищались только доски УК "Техстрой". Потом активно занимался восстановлением старого советского фонтана, но работы так и не были завершены. Со сбором пластика и вторсырья был заподозрен в обмане, но продолжает общественную деятельность.
На своей странице Артур уверяет, что видео записаны в шортах, а не в трусах.