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Анатолий Локоть хочет обсудить создание пешеходной улицы в Левобережье Новосибирска

Сегодня, 04:27
Фото: 2GIS
На Геодезической находится популярный ТЦ "Амстердам"

В Новосибирске предлагают сделать пешеходной улицу Геодезическую

Создание прогулочной улицы в Ленинском районе, свободной от автомобилей, хочет обсудить с горожанами мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Но инициатива должна исходить от самих новосибирцев

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не исключил создание в Ленинском районе пешеходной зоны, по аналогии с улицей Ленина в центре города. В частности, может быть рассмотрено перекрытие улицы Геодезической в районе станции метро "Студенческая" и ТЦ "Амстердам". Однако инициировать обсуждение должны городские активисты.

"На этот счет существует много разных мнений, копья здесь ломаются достаточно энергично. Поэтому давайте пообсуждаем. Выступите с инициативой, посмотрите на настроения людей. Мы готовы прислушаться прежде всего к жителям Новосибирска, левобережной части", - сказал Локоть в ответ на предложение представителя одного из популярных городских пабликов в ходе онлайн-общения с журналистами в пятницу, 18 ноября.
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Напомним, перекрытие улицы Ленина на три месяца вызвало шквал возмущения у горожан. А прокуратура посчитала действия муниципалитета неправильными, и вынесла представление мэру об устранении нарушений.

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#Город#Новосибирск#Локоть#Дорога#Перекрытие
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