Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не исключил создание в Ленинском районе пешеходной зоны, по аналогии с улицей Ленина в центре города. В частности, может быть рассмотрено перекрытие улицы Геодезической в районе станции метро "Студенческая" и ТЦ "Амстердам". Однако инициировать обсуждение должны городские активисты.