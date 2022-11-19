Мысик за решеткой, повышение пенсий, свадьба новосибирского депутата - итоги дня

Памятную конструкцию вернули обратно после поручения Бастрыкина возбудить дело по факту демонтажа стелы.
Пенсионеров в течение 2023 года ждут три повышения пенсии.
Следственные действия проходят сегодня в налоговой инспекции по Октябрьскому району, заявляют источники СМИ.
Начальник управления автомобильных дорог мэрии Сергей Эпов рассказал сколько будут получать работники дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ).
Новосибирская дума планирует оставить без мандата депутата из КПРФ, не предоставив веских доказательств.
Руководительница инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева покинула свою должность, о чем заявил главный архитектор города Александр Ложкин.