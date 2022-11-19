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Мысик за решеткой, повышение пенсий, свадьба новосибирского депутата - итоги дня

Сегодня, 02:00
Фото: Wikimedia
Ночной Новосибирск
Журналисты Atas.info собрали главные новости пятницы
Стелу героям войны поставили на место в Новосибирске после нагоняя от Бастрыкина
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Памятную конструкцию вернули обратно после поручения Бастрыкина возбудить дело по факту демонтажа стелы.

Пенсия вырастет 3 раза в 2023 году: график индексации выплат пенсионерам
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Пенсионеров в течение 2023 года ждут три повышения пенсии.

Обыски в налоговой начались в Новосибирске – что известно
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Следственные действия проходят сегодня в налоговой инспекции по Октябрьскому району, заявляют источники СМИ.

В Новосибирске дорожным рабочим готовы платить по 100 тыс. рублей
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Начальник управления автомобильных дорог мэрии Сергей Эпов рассказал сколько будут получать работники дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ).

Неподтверждённая свадьба может стоить Георгию Андрееву депутатского кресла
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Новосибирская дума планирует оставить без мандата депутата из КПРФ, не предоставив веских доказательств.

В Новосибирске глава инспекции по охране объектов культурного наследия покинула пост
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Руководительница инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева покинула свою должность, о чем заявил главный архитектор города Александр Ложкин.

#Новосибирск#Новосибирская область#Дело Мысика: задержание и обыски#Общество#Город#Происшествия
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