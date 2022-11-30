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Двух пассажирок спасли на борту самолета, летевшего из Новосибирска во Владивосток

Сегодня, 11:02
Фото: PxHere
Крыло самолета
Женщинам стало плохо во время полета. На их счастье на борту были врачи, которые оказали пассажиркам необходимую помощь.

У первой констатировали передозировку нитроглицирином - упало давление и начались судороги. Выяснилось, что женщина также болеет сахарным диабетом. Докторам удалось привести ее в чувство, борт продолжил полет в нормальном режиме.

Через некоторое время стало плохо другой пассажирке - она потеряла сознание. Медики оказали помощь и стабилизировали состояние и этой женщины.  Каков был ее диагноз, паблик не уточнил.

“Самолету не пришлось совершать экстренную посадку, борт благополучно приземлился в дальневосточной столице” - отметили в министерстве.

Героями рейса оказались врачи-гематологи Сергей и Виталий Дубовы, которые работают во владивостокской клинической больнице. Отец и сын возвращались домой с конференции.

Ранее самолет новосибирской авиакомпании S7 приземлился в аэропорту Толмачево с трещиной в стекле.

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