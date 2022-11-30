Читатели сайта сообщили, что недавно на первом этаже школы №1, где учатся малыши, начала сыпаться штукатурка с потолка. Начальные классы после этого расформировали.
«Потолки обвалились и детей перевели в другую школу - №2. А старшие классы продолжают ходить на уроки в 1-ю. И теперь страшно находиться в кабинетах. Директор очень нервничает и хочет уволиться», - пояснил читатель Atas.info.
При этом в самой школе Тогучина отрицают инцидент с рухнувшими потолками. У них на этот счет своя версия произошедшего.
«Ничего подобного не было. Школу готовят к капитальному ремонту, поэтому и переводят детей в другую. Началка училась именно в той части здания, где скоро начнутся работы. В другой части школы всё в порядке – идут занятия», - отметили в разговоре с журналистом сотрудники школы №1.
Также в учреждении отметили, что сегодня, 30 ноября, состоится родительское собрание. На нем расскажут подробнее о причинах перевода учащихся.