1600 новосибирских школьников не попали на занятия из-за морозов

Об этом сообщил сегодня на оперативном совещании у губернатора региональный министр транспорта Анатолий Костылевский.
«Не было подвезено1603 ребенка из 31 населенного пункта из-за низких температур. Сегодня не подвезено 24 ребенка из трех населенных пунктов Искитимского района также по причине низких температур», — цитирует министра издание НГС.
Морозы устроили внеплановые каникулы для школяров, проживающих в Колывановском, Сузунском, Тогучинском, Черепановском, Чановском, Коченевском, Новосибирском и Искитимском районах.
Еще одной причиной для отмены занятий стали болезни водителей. По этой причине, например, в школы не попал 471 ребенок.
Однако радоваться морозным каникулам ребятам не приходится: дистанционное обучение никто не отменял.
Школы в районах Новосибирской области работают в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что новосибирские школьники могут легально прогулять уроки из-за лютых морозов за окном - при какой температуре это возможно и для каких классов.