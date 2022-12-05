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1600 новосибирских школьников не попали на занятия из-за морозов

Сегодня, 13:42
Фото: atas.info
Холодно, однако!

В НСО более полутора тысяч школьников не приехали на уроки из-за морозов

31 населенный пункт Новосибирской области на прошлой неделе отменил подвоз детей на занятия. Причина — сильные морозы.

Об этом сообщил сегодня на оперативном совещании у губернатора региональный министр транспорта Анатолий Костылевский.

«Не было подвезено1603 ребенка из 31 населенного пункта из-за низких температур. Сегодня не подвезено 24 ребенка из трех населенных пунктов Искитимского района также по причине низких температур», — цитирует министра издание НГС.

Морозы устроили внеплановые каникулы для школяров, проживающих в Колывановском, Сузунском, Тогучинском, Черепановском, Чановском, Коченевском, Новосибирском и Искитимском районах.

Еще одной причиной для отмены занятий стали болезни водителей. По этой причине, например, в школы не попал 471 ребенок.

Однако радоваться морозным каникулам ребятам не приходится: дистанционное обучение никто не отменял.

Школы в районах Новосибирской области работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что новосибирские школьники могут легально прогулять уроки из-за лютых морозов за окном  - при какой температуре это возможно и для каких классов.

 
 
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#Общество#Новосибирская область#Морозы#Школы#Транспорт#Морозы в Новосибирске
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