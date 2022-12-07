Три искитимца обморозили конечности за два холодных дня

Согласно информации издания Бердск-онлайн, в начале прошлой недели из-за суровых морозов троим искитимцам понадобилась медицинская помощь из-за обморожения конечностей.
Два жителя города обратились 28 ноября с жалобами на отморожение большого пальца правой кисти первой степени. Еще один пострадавший пришел в больницу 29 ноября. У него врачи диагностировали отморожение первого пальца стопы первой степени.
Ни в одном из случаев врачи не стали госпитализировать пациентов - все пострадавшие лечатся амбулаторно.
Ранее стало известно о резком росте заболеваемости гриппом в Новосибирской области.