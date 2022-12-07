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Три искитимца обморозили конечности за два холодных дня

Сегодня, 10:47
Фото: https://pxhere.com/
Рука со снегом
За 28 и 29 ноября трое жителей Искитима Новосибирской области обратились к врачу с жалобами на отморожение пальцев верхних и нижних конечностей

Согласно информации издания Бердск-онлайн, в начале прошлой недели из-за суровых морозов троим искитимцам понадобилась медицинская помощь из-за обморожения конечностей.

Два жителя города обратились 28 ноября с жалобами на отморожение большого пальца правой кисти первой степени. Еще один пострадавший пришел в больницу 29 ноября. У него врачи диагностировали отморожение первого пальца стопы первой степени.

Ни в одном из случаев врачи не стали госпитализировать пациентов - все пострадавшие лечатся амбулаторно.

Ранее стало известно о резком росте заболеваемости гриппом в Новосибирской области.

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#Общество#Происшествия#Искитим#Новосибирская область#Обморожение конечностей#Морозы
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