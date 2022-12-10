Пожар оставил без крова многодетную семью из Бердска

Депутат рассказал, что в сгоревшем доме проживала многодетная семья с шестью детьми. Младшему из них — всего два года.
«Возгорание началось в районе кухни, где находилась бытовая техника. Затем пожар ушёл наверх, на крышу дома. В результате внутри здания повреждено 35 квадратов, бытовые вещи, одежда, и 35 квадратов кровли. Общая площадь пожара — 70 квадратных метров», — приводит слова Степоненкова издание «Бердск-онлайн».
По информации издания, отец семейства покинул дом накануне трагедии в семь часов вечера. Он протопил печь и уходя из дома все обесточил.
Однако уже во втором часу ночи дом загорелся.
Начальник ОНД подчеркнул, что причины пожара еще не установлены. В настоящее время рассматривается сразу несколько версий: короткое замыкание, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.
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