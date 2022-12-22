В Новосибирске при загадочных обстоятельствах пропал 57-летний мужчина

«Мужчина пошел забирать ребенка из подготовительного кружка. По пути зашел в торговый центр на Станиславского, а потом бесследно исчез», - рассказали Atas.info волонтеры «Лиза Алерт».
Родственники утверждали, что раньше отец семейства не пропадал. Он всегда предупреждал о том, куда уходит.
Предположительно, в день пропажи он был в чёрную куртку и вязаную шапку, а также в синие джинсы. Его рост – 176 см, носит усы.
Напомним, в Новосибирске продолжаются поиски 57-летней верующей женщины. Она ушла из дома 10 декабря и не вернулась.