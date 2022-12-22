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В Новосибирске при загадочных обстоятельствах пропал 57-летний мужчина

Сегодня, 03:00
Фото: Лиза Алерт/ВК
Житель Новосибирска Владимир Кузнецов пропал в Ленинском районе 20 декабря
Житель Новосибирска Владимир Кузнецов пропал в Ленинском районе 20 декабря, когда пошел встречать дочь из секции. Его родные обратились за помощью к волонтерам.
«Мужчина пошел забирать ребенка из подготовительного кружка. По пути зашел в торговый центр на Станиславского, а потом бесследно исчез», - рассказали Atas.info волонтеры «Лиза Алерт».

Родственники утверждали, что раньше отец семейства не пропадал. Он всегда предупреждал о том, куда уходит.

Предположительно, в день пропажи он был в чёрную куртку и вязаную шапку, а также в синие джинсы. Его рост – 176 см, носит усы.

Напомним, в Новосибирске продолжаются поиски 57-летней верующей женщины. Она ушла из дома 10 декабря и не вернулась.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пропал#Лиза Алерт
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