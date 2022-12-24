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Первый троллейбус из новой партии приехал в Новосибирск

Сегодня, 15:49
Фото: ВК-сообщество "Новосибирск. Горэлектротранспорт"
Первый троллейбус

В Новосибирск прибыл  первый троллейбус из новой партии

«Первый троллейбус мы получили уже 24 декабря. Ждем остальные», — такая запись появилась сегодня в паблике ВК-сообщество «Новосибирск. Горэлектротранспорт».

Напомним, что это первая из 9 электромашин, предназначенная для работы на городских троллейбусных линиях, которые МКП «Горэлектротранспорт» закупил в лизинг.

Мэр Новосибирска на одной из последних встреч с журналистами сообщил, что все девять троллейбусов прибудут в столицу Сибири до конца уходящего года.

Стало быть, в оставшиеся шесть дней в Новосибирске появятся еще 8 новых троллейбусов.
Сообщение в соцсети не прошло незамеченным.

Горожане уже гадают, на какой линии станет работать первый троллейбус.
- Катают уже по городу? — интересуется Павел Лухманов.
- Это для правого берега, — уверенно заявляет Евгеша Маддог.
Сегей Акентьев говорит: «Отличный троллейбус».
Ему вторит Жека Бесфомильный: «Вау, офигенный троллейбус, кстати».

Ранее сообщалось, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть признался, что считает троллейбус лучшей игрушкой как в детстве, так и во взрослом возрасте.

#Транспорт#Город#Новосибирск#Троллейбус#Мэр#Лизинг
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