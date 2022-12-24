Первый троллейбус из новой партии приехал в Новосибирск

Напомним, что это первая из 9 электромашин, предназначенная для работы на городских троллейбусных линиях, которые МКП «Горэлектротранспорт» закупил в лизинг.
Мэр Новосибирска на одной из последних встреч с журналистами сообщил, что все девять троллейбусов прибудут в столицу Сибири до конца уходящего года.
Стало быть, в оставшиеся шесть дней в Новосибирске появятся еще 8 новых троллейбусов.
Сообщение в соцсети не прошло незамеченным.
Горожане уже гадают, на какой линии станет работать первый троллейбус.
- Катают уже по городу? — интересуется Павел Лухманов.
- Это для правого берега, — уверенно заявляет Евгеша Маддог.
Сегей Акентьев говорит: «Отличный троллейбус».
Ему вторит Жека Бесфомильный: «Вау, офигенный троллейбус, кстати».
Ранее сообщалось, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть признался, что считает троллейбус лучшей игрушкой как в детстве, так и во взрослом возрасте.