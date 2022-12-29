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31-летний житель Карасука получил год и 3 месяца колонии за вождение в пьяном виде

Сегодня, 15:47
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Новосибирской области"
Прокурор Илья Липатов не согласился с решением суда и потребовал для обвиняемого, который уже был дважды осужден за подобное преступление, более жесткого наказания осужден

В НСО жителя Карасука лишили свободы на  1 год и 3 месяца за вождение в пьяном виде

Прокурор Карасукского района добился справедливого наказания местному жителю, который неоднократно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил телеграм-канал «Прокуратура Новосибирской области».

Правоохранители установили, что 31-летний житель Карасук дважды был осужден по статье 264 УК РФ — управление транспортным средством в состоянии опьянения и уже подвергнутым наказанию на данное нарушение.

Несмотря на имеющиеся нелады с законом, мужчина летом 2022 года снова сел нетрезвым за руль и управлял машиной ВАЗ-21, будучи лишенным водительских прав.
Карасукской районный суд назначил ему наказание в виде исправительных работ.

Однако прокурор района не согласился с решением суда и внес аппеляционное представление об отмене судебного решения из-за несправедливого наказания.
Областной суд удовлетворил требования районного прокурора и направил уголовное дело на новое рассмотрение.
Суд учел мнение Ильи Липатова, прокурора Карасукского района, который поддерживал государственное обвинение по данному делу, и назначил виновному наказание в виде 1 года и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. А также лишил его права управления транспортным средством на срок 3 с половиной года. 

Ранее сообщалось, что прокуратура Новосибирской области обжаловала приговор депутату Мамонтову, который вынес Мировой суд Татарского судебного района.

#Криминал#Новосибирская область#Прокурор#Дело#Пересмотр
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