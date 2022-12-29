31-летний житель Карасука получил год и 3 месяца колонии за вождение в пьяном виде

Однако прокурор района не согласился с решением суда и внес аппеляционное представление об отмене судебного решения из-за несправедливого наказания.

Областной суд удовлетворил требования районного прокурора и направил уголовное дело на новое рассмотрение.

Суд учел мнение Ильи Липатова, прокурора Карасукского района, который поддерживал государственное обвинение по данному делу, и назначил виновному наказание в виде 1 года и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. А также лишил его права управления транспортным средством на срок 3 с половиной года.