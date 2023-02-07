В Новосибирске стартовал опрос о продлении трех троллейбусных маршрутов

Маршрут троллейбуса №5 планируют продлить до о.п. «Микрорайон «Стрижи» по Мочищенскому шоссе, улицам Кедровой и Кубовой, с изменением наименования на «Микрорайон «Стрижи» – Улица Ленинградская». При движении с остановки «улица Ленинградская» до «Микрорайон «Стрижи» заезд на улицу Аэропорт сохраняется, в обратном направлении движение предусматривается через Мочищенское шоссе.