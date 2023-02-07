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Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Маршруты каких трех троллейбусов продлить выбирают в Новосибирске

7 февраля 2023, 11:04
Фото: atas.info
Троллейбусы - популярный общественный транспорт в Новосибирске

В Новосибирске стартовал опрос о продлении трех троллейбусных маршрутов

В Новосибирске хотят продлить несколько троллейбусных маршрутов. Об этом рассказали в Центре управления городским автоэлектротранспортом.

Город приобрел троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Транспорт может курсировать на участках без контактной сети. Изменение маршрутов позволит улучшить доступность сразу нескольких районов. 

Маршрут троллейбуса №5 планируют продлить до о.п. «Микрорайон «Стрижи» по Мочищенскому шоссе, улицам Кедровой и Кубовой, с изменением наименования на «Микрорайон «Стрижи» – Улица Ленинградская». При движении с остановки «улица Ленинградская» до «Микрорайон «Стрижи» заезд на улицу Аэропорт сохраняется, в обратном направлении движение предусматривается через Мочищенское шоссе.

Планируют, что маршрут №13 будет курсировать между Речным вокзалом и микрорайоном «Европейский берег» с включением улиц Большевистской и Владимира Заровного. 

Троллейбус №8  может изменить наименование «Затулинский жилмассив  — ТЭЦ-5». Тогда на его пути появятся улицы Кирова и  Выборная.

Онлайн-опрос продлится до 17 февраля 2023 года. Как будут выглядеть новые схемы — можно посмотреть на сайте ЦУГАЭТ. 

По программе БКД муниципалитет закупит ещё 49 современных троллейбусов, способных работать от аккумулятора. 120 машин приобретут на деньги из областного бюджета.

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#Троллейбусы#Опрос#Маршрут#Транспорт#Новосибирск
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