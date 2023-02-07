В Новосибирске стартовал опрос о продлении трех троллейбусных маршрутов

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Город приобрел троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Транспорт может курсировать на участках без контактной сети. Изменение маршрутов позволит улучшить доступность сразу нескольких районов.
Маршрут троллейбуса №5 планируют продлить до о.п. «Микрорайон «Стрижи» по Мочищенскому шоссе, улицам Кедровой и Кубовой, с изменением наименования на «Микрорайон «Стрижи» – Улица Ленинградская». При движении с остановки «улица Ленинградская» до «Микрорайон «Стрижи» заезд на улицу Аэропорт сохраняется, в обратном направлении движение предусматривается через Мочищенское шоссе.
Планируют, что маршрут №13 будет курсировать между Речным вокзалом и микрорайоном «Европейский берег» с включением улиц Большевистской и Владимира Заровного.
Троллейбус №8 может изменить наименование «Затулинский жилмассив — ТЭЦ-5». Тогда на его пути появятся улицы Кирова и Выборная.
Онлайн-опрос продлится до 17 февраля 2023 года. Как будут выглядеть новые схемы — можно посмотреть на сайте ЦУГАЭТ.
По программе БКД муниципалитет закупит ещё 49 современных троллейбусов, способных работать от аккумулятора. 120 машин приобретут на деньги из областного бюджета.