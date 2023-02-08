В Новосибирске сдвинули срок сдачи гостиницы «Турист» после реконструкции

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
Modified Сегодня, 02:25
Updated Сегодня, 02:25
Реконструкцию теперь планируют завершить в июне следующего года. А ведь изначально работы на объекте хотели закончить к МЧМ по хоккею (до конца 2022-го).
Подрядчик сообщил, что сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой. При этом помимо сроков изменилась и стоимость объекта из-за роста цен на металл – с 1 млрд до 1,99 млрд рублей.
Отметим, что здание гостиницы «Турист» несколько лет простояло недостроенным. В 2018 году начали реконструкцию. Предстоит обустроить фитнес-залы, конгресс-залы, номера и апартаменты.