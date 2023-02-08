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Published Сегодня, 02:23

Modified Сегодня, 02:25

Updated Сегодня, 02:25

В Новосибирске сдвинули срок сдачи гостиницы «Турист» после реконструкции

8 февраля 2023, 02:23
Фото: 1MI
Сроки сдачи гостиницы «Турист» перенесли в Новосибирске
Гостиницу «Турист» на левом берегу Новосибирска не сдадут в эксплуатацию до 2024 года. Госстройнадзор сообщил о переносе сроков сайту РБК Новосибирск.

Реконструкцию теперь планируют завершить в июне следующего года. А ведь изначально работы на объекте хотели закончить к МЧМ по хоккею (до конца 2022-го).

Подрядчик сообщил, что сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой. При этом помимо сроков изменилась и стоимость объекта из-за роста цен на металл – с 1 млрд до 1,99 млрд рублей.

Отметим, что здание гостиницы «Турист» несколько лет простояло недостроенным. В 2018 году начали реконструкцию. Предстоит обустроить фитнес-залы, конгресс-залы, номера и апартаменты.

#Алина Шефер#Строительство#Сроки#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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