Новосибирск сегодня. Пожизненное за убийство ребенка, обыски в МКУ, розыск Бойко

Сегодня стало известно о назначенном сроке отчиму и матери, которые в 2021 году жестоко расправились с семилетним мальчиком. Женщина сожительствовала с мужчиной и «воспитывала» ребенка. Несколько лет они издевались над сыном – плохо кормили, не обучали, не ходили к врачам, тратили пособия на алкоголь и частенько избивали.