Новосибирск сегодня. Пожизненное за убийство ребенка, обыски в МКУ, розыск Бойко

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Сегодня стало известно о назначенном сроке отчиму и матери, которые в 2021 году жестоко расправились с семилетним мальчиком. Женщина сожительствовала с мужчиной и «воспитывала» ребенка. Несколько лет они издевались над сыном – плохо кормили, не обучали, не ходили к врачам, тратили пособия на алкоголь и частенько избивали.
В тот день родители заставляли мальчика читать книгу, но тот просьбу проигнорировал. Тогда они до смерти забили малолетнего - у малыша были различные травмы: переломы ребер, разрывы легких, печени, кишечника. Ребенок скончался на месте. Отчим сел пожизненно за убийство пасынка, а матери дали 14 лет колонии.
Сегодня начались обыски в нескольких муниципальных учреждениях Новосибирска. Правоохранители работали в МКУ: «Кировское», «Октябрьское», «Первомайское», «Центральное». СМИ связывают следственные действия с уголовным делом главы «Транс-Логистик» Михаила Юлднова. Его подозревают в хищении средств по муниципальным контрактам.
Сегодня стало известно, что депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко объявили в федеральный розыск МВД. Народного избранника ищут по статье уголовного кодекса, но ранее о возбуждении дела ничего не говорилось. Депутат уехал из России еще в 2021 году, опасаясь уголовного преследования из-за его политического прошлого – он был сторонником оппозиционера Алексея Навального.