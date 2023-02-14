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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Новосибирск сегодня. Пожизненное за убийство ребенка, обыски в МКУ, розыск Бойко

14 февраля 2023, 14:18
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Самые важные события этого дня
Вторник, 14 февраля в Новосибирске: пожизненно получил отчим и 14 лет колонии дали матери за убийство ребенка; обыски в муниципальных учреждениях; федеральный розыск сбежавшего депутата Сергей Бойко. Главные события дня, в материале Atas.info.

Суровый приговор за убийство 7-летнего ребенка в Новосибирске. Отчим сел пожизненно, матери дали 14 лет

Отчим сел пожизненно за убийство пасынка в Новосибирске – матери дали 14 лет
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Сегодня стало известно о назначенном сроке отчиму и матери, которые в 2021 году жестоко расправились с семилетним мальчиком. Женщина сожительствовала с мужчиной и «воспитывала» ребенка. Несколько лет они издевались над сыном – плохо кормили, не обучали, не ходили к врачам, тратили пособия на алкоголь и частенько избивали.

В тот день родители заставляли мальчика читать книгу, но тот просьбу проигнорировал. Тогда они до смерти забили малолетнего - у малыша были различные травмы: переломы ребер, разрывы легких, печени, кишечника. Ребенок скончался на месте. Отчим сел пожизненно за убийство пасынка, а матери дали 14 лет колонии.

Обыски прошли в нескольких МКУ. Причем тут директор «Транс-Логистик»

Обыски начались в нескольких муниципальных учреждениях Новосибирска
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Сегодня начались обыски в нескольких муниципальных учреждениях Новосибирска. Правоохранители работали в МКУ: «Кировское», «Октябрьское», «Первомайское», «Центральное». СМИ связывают следственные действия с уголовным делом главы «Транс-Логистик» Михаила Юлднова. Его подозревают в хищении средств по муниципальным контрактам.

Беглый новосибирский депутат Бойко. Зачем его разыскивает МВД

Сбежавшего депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко объявили в федеральный розыск
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Сегодня стало известно, что депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко объявили в федеральный розыск МВД. Народного избранника ищут по статье уголовного кодекса, но ранее о возбуждении дела ничего не говорилось. Депутат уехал из России еще в 2021 году, опасаясь уголовного преследования из-за его политического прошлого – он был сторонником оппозиционера Алексея Навального.

Затолкали в авто и увезли. В Новосибирске семья похитила сибирячку ради квартиры
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