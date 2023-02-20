Телятник с 230 коровами загорелся в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
В ГУ МЧС региона рассказали, что огонь охватил хлев за считанные минуты. А фермеры, рискуя жизнью, бросились на помощь своим животным и эвакуировали их.
«Коровы не пострадали благодаря оперативному спасению. Их разместили в соседней постройке, а горящую удалось полностью потушить за полчаса», - уточнил пресс-секретарь ведомства Артем Щербаков.
По первой версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки в телятнике. Остальные детали выясняют дознаватели МЧС.
Напомним, 19 февраля из крупного пожара в жилом доме под Новосибирском полицейские храбро спасли взрослых и детей, а также кошку.