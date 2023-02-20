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Published Сегодня, 06:15

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Updated Сегодня, 06:18

Телятник с 230 коровами загорелся в Новосибирской области

20 февраля 2023, 06:15
Фото: 1MI
Под Новосибирском сгорел телятник, где жили 230 коров - их спасли фермеры
Пожар произошел на ферме в селе Мураши под Новосибирском 19 февраля. Загорелся телятник, в котором находились 230 коров.

В ГУ МЧС региона рассказали, что огонь охватил хлев за считанные минуты. А фермеры, рискуя жизнью, бросились на помощь своим животным и эвакуировали их.

«Коровы не пострадали благодаря оперативному спасению. Их разместили в соседней постройке, а горящую удалось полностью потушить за полчаса», - уточнил пресс-секретарь ведомства Артем Щербаков.

По первой версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки в телятнике. Остальные детали выясняют дознаватели МЧС.

Напомним, 19 февраля из крупного пожара в жилом доме под Новосибирском полицейские храбро спасли взрослых и детей, а также кошку.

В Новосибирской области из горящего общежития спасли жильцов, младенцев и кошку
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#Пожар#Животные#Новосибирск#Новосибирская область#Происшествия#Алина Шефер
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