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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Глава Следкома взял на контроль проверку гибели младенца в роддоме Новосибирска

27 февраля 2023, 13:03
Фото: 1MI
После рождения малыш прожил совсем немного

Александр Бастрыкин потребовал разобраться со смертью новорожденного в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастыкин поручил доложить ему о ходе доследственной проверки по факту смерти новорожденного в новосибирском роддоме № 6

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от своих коллег из Новосибирска доложить ему о ходе проверки обстоятельств гибели новорожденного в роддоме № 6. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в региональное управление Следственного комитета с жалобой обратилась мать погибшего младенца.

По словам женщины, 5 февраля у нее начались интенсивные схватки, в роддом ее привезли врачи скорой помощи. Медики приняли решение делать кесарево сечение. Мальчик, говорит сибирячка, появился на свет здоровым, но после того, как ему перерезали пуповину, перестал дышать.

Роддом № 6, расположенный в Первомайском районе, не впервые попадает в сводки происшествий. В июне 2022 года там в утробе роженицы задохнулся младенец. Родители обвинили врачей в халатности. В августе 2022 года во время родов на пол упал ребёнок, новорожденный получил тяжёлые травмы.

Новосибирская область лидирует по показателям младенческой смертности в СФО
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