Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от своих коллег из Новосибирска доложить ему о ходе проверки обстоятельств гибели новорожденного в роддоме № 6. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в региональное управление Следственного комитета с жалобой обратилась мать погибшего младенца.
По словам женщины, 5 февраля у нее начались интенсивные схватки, в роддом ее привезли врачи скорой помощи. Медики приняли решение делать кесарево сечение. Мальчик, говорит сибирячка, появился на свет здоровым, но после того, как ему перерезали пуповину, перестал дышать.
Роддом № 6, расположенный в Первомайском районе, не впервые попадает в сводки происшествий. В июне 2022 года там в утробе роженицы задохнулся младенец. Родители обвинили врачей в халатности. В августе 2022 года во время родов на пол упал ребёнок, новорожденный получил тяжёлые травмы.