Роддом № 6, расположенный в Первомайском районе, не впервые попадает в сводки происшествий. В июне 2022 года там в утробе роженицы задохнулся младенец. Родители обвинили врачей в халатности. В августе 2022 года во время родов на пол упал ребёнок, новорожденный получил тяжёлые травмы.