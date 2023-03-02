Появились подробности загадочного исчезновения 34-летней женщины в Бердске

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Женщина не выходит на связь с 23 февраля. Она пропала в Бердске. Накануне пропажи очевидцы видели Ирину Мыхову на улице: она вела себя неадекватно – кричала, что больше не хочет жить, пишет Сиб. фм.
Вечером женщину видели на остановке общественного транспорта «Вымпел». Несколько прохожих подняли Ирину с дороги и усадили на скамейку. После этого о местонахождении сибирячки ничего неизвестно.
Судя по ориентировке, женщина в день пропажи была одета в розовую горнолыжную куртку и серые штаны. На голове – былая шапка с помпоном.
Ранее Ирина не пропадала. Стоит отметить, что пропавшая имеет еще две фамилии - Космачева и Березникова.
Напомним, что ранее в области пропал 52-летний мужчина. О его местонахождении ничего неизвестно с ноября 2022 года.