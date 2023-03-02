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Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Появились подробности загадочного исчезновения 34-летней женщины в Бердске

2 марта 2023, 06:50
Фото: Лиза Алерт Новосибирск
Женщина вела себя странно
В Новосибирской области пропала 34-летняя Ирина Мыхова. Ее начали искать волонтеры.

Женщина не выходит на связь с 23 февраля. Она пропала в Бердске. Накануне пропажи очевидцы видели Ирину Мыхову на улице: она вела себя неадекватно – кричала, что больше не хочет жить, пишет Сиб. фм.

Вечером женщину видели на остановке общественного транспорта «Вымпел». Несколько прохожих подняли Ирину с дороги и усадили на скамейку. После этого о местонахождении сибирячки ничего неизвестно.

Судя по ориентировке, женщина в день пропажи была одета в розовую горнолыжную куртку и серые штаны. На голове – былая шапка с помпоном.

Ранее Ирина не пропадала. Стоит отметить, что пропавшая имеет еще две фамилии - Космачева и Березникова.

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Напомним, что ранее в области пропал 52-летний мужчина. О его местонахождении ничего неизвестно с ноября 2022 года. 

#Пропал#Пропажа#Поиск#Лиза Алерт#Общество#Город#Новосибирск#Бердск#Эмилия Губарева
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