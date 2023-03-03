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«Москвич 3» начали продавать в Новосибирске 3 марта: сколько стоит автомобиль

3 марта 2023, 12:40
Фото: moskvich-auto.ru
"Москвич" 21 века стал кроссовером
3 марта в двадцати трех российских городах, включая Новосибирск, стартовали продажи автомобилей легендарной российской марки «Москвич», сообщает официальный сайт автозавода. Об особенностях, цене и характеристиках нового «Москвича 3» - в материале Атас.инфо.

Согласно пресс-релизу автомобильного завода «Москвич», в комплектации новой марки имеется система стабилизации, фронтальные подушки безопасности, система климат-контроля, камера заднего вида и возможность бесключевого доступа. Для удобства пассажиров второго ряда предусмотрены центральный подлокотник, USB-разъемы и отдельные воздуховоды, обеспечивающие оптимальную температуру, дверь багажника оснащена электроприводом.

Модель «Москвич 3» является копией кроссовера JAC JS4, который собирают в Казахстане, сообщает сайт НГС. Автомобили собирают в режиме отверточной сборки  машинокомплектов из Китая. «Москвич 3» немного больше Renault Duster, мощность кроссовера с турбированным 1.5 л бензиновым двигателем составит 150 лошадиных сил.

Фото: moskvich-auto.ru

Стоимость начинается от 2 миллионов рублей, электрический вариант станет возможным приобрести от 3,5 миллиона. В перспективе на заводе планируют выпуск доступных версий кроссовера с простой комплектацией и мощностью в 109 лошадиных сил.

К 2025 году на заводе планируют выпускать порядка 125 тысяч «Москвичей» обоих типов. При этом произойдет переход к сборке в режиме полного цикла. Также в планах — разработка собственной платформы.

Напомним, что в феврале на одном из автомобильных сайтов появилась информация о продаже «Москвича» последней советской  марки «Юрий Долгорукий» в Новосибирске. По словам владельца, автомобиль находится в хорошем состоянии, цена составляет 200 тысяч рублей.

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