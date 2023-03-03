«Москвич 3» начали продавать в Новосибирске 3 марта: сколько стоит автомобиль

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
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Согласно пресс-релизу автомобильного завода «Москвич», в комплектации новой марки имеется система стабилизации, фронтальные подушки безопасности, система климат-контроля, камера заднего вида и возможность бесключевого доступа. Для удобства пассажиров второго ряда предусмотрены центральный подлокотник, USB-разъемы и отдельные воздуховоды, обеспечивающие оптимальную температуру, дверь багажника оснащена электроприводом.
Модель «Москвич 3» является копией кроссовера JAC JS4, который собирают в Казахстане, сообщает сайт НГС. Автомобили собирают в режиме отверточной сборки машинокомплектов из Китая. «Москвич 3» немного больше Renault Duster, мощность кроссовера с турбированным 1.5 л бензиновым двигателем составит 150 лошадиных сил.
Стоимость начинается от 2 миллионов рублей, электрический вариант станет возможным приобрести от 3,5 миллиона. В перспективе на заводе планируют выпуск доступных версий кроссовера с простой комплектацией и мощностью в 109 лошадиных сил.
К 2025 году на заводе планируют выпускать порядка 125 тысяч «Москвичей» обоих типов. При этом произойдет переход к сборке в режиме полного цикла. Также в планах — разработка собственной платформы.
Напомним, что в феврале на одном из автомобильных сайтов появилась информация о продаже «Москвича» последней советской марки «Юрий Долгорукий» в Новосибирске. По словам владельца, автомобиль находится в хорошем состоянии, цена составляет 200 тысяч рублей.