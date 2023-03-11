Звукорежиссер из Куйбышева погиб в ходе проведения СВО

Погибший был призван на военную службу в ходе частичной мобилизации в октябре прошлого года и погиб, выполняя боевые задачи, в начале марта. Более шести лет Алексей Гундин проработал звукорежиссером во Дворце культуры имени Куйбышева и пользовался заслуженным уважением коллектива. У мужчины остались жена и двое детей.