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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Звукорежиссер из Куйбышева погиб в ходе проведения СВО

Сегодня, 08:13
Уроженец Куйбышевского района Алексей Гундин погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в районной администрации.

«В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Куйбышевского района Гундин Алексей Юрьевич», - указано на странице администрации Куйбышевского района в социальной сети «ВКонтакте»

Погибший был призван на военную службу в ходе частичной мобилизации в октябре прошлого года и погиб, выполняя боевые задачи, в начале марта. Более шести лет Алексей Гундин проработал звукорежиссером во Дворце культуры имени Куйбышева и пользовался заслуженным уважением коллектива. У мужчины остались жена и двое детей.

Также сегодня стало известно о смерти бердчанина  Максима Зырянова, погибшего в зоне специальной военной операции в конце февраля. Мужчина работал в магазине строительных материалов, потом ушел контрактником в армию.

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#Александр Ляхов#Зона СВО#Участник СВО#Погибший#Спецоперация#Новосибирская область
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