Звукорежиссер из Куйбышева погиб в ходе проведения СВО

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
«В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Куйбышевского района Гундин Алексей Юрьевич», - указано на странице администрации Куйбышевского района в социальной сети «ВКонтакте»
Погибший был призван на военную службу в ходе частичной мобилизации в октябре прошлого года и погиб, выполняя боевые задачи, в начале марта. Более шести лет Алексей Гундин проработал звукорежиссером во Дворце культуры имени Куйбышева и пользовался заслуженным уважением коллектива. У мужчины остались жена и двое детей.
Также сегодня стало известно о смерти бердчанина Максима Зырянова, погибшего в зоне специальной военной операции в конце февраля. Мужчина работал в магазине строительных материалов, потом ушел контрактником в армию.