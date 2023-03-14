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Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Под Новосибирском нашли опоздавшего на электричку мужчину

14 марта 2023, 09:47
Фото: 1MI
Волонтеры нашли пропавшего новосибирца, опоздавшего на электричку
Волонтеры нашли 34-летнего Артема Клягина, который пропал 1 марта в Новосибирске. Мужчина опоздал на электричку и перестал выходить на связь.

Как ранее сообщали в отряде «ЛизаАлерт», сибиряк утром должен был уехать в Искитим. В вагоне электропоезда его ждал родственник. Но так вышло, что мужчина опоздал буквально на несколько секунд.

Вечером Артем так и не появился дома. Родные забеспокоились и обратились к волонтерам.

Во вторник, 14 марта, специалистам стало известно местонахождение сибиряка. Его нашли живым.

«Нам отзвонились родственники сегодня, сообщили, что нашли мужчину. Он вышел с ними на связь. Другие детали неизвестны», — рассказала руководитель пресс-службы «ЛизаАлерт» в регионе Ольга Бобкова.
#Алина Шефер#Поиск#Лиза Алерт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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