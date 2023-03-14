Под Новосибирском нашли опоздавшего на электричку мужчину

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Как ранее сообщали в отряде «ЛизаАлерт», сибиряк утром должен был уехать в Искитим. В вагоне электропоезда его ждал родственник. Но так вышло, что мужчина опоздал буквально на несколько секунд.
Вечером Артем так и не появился дома. Родные забеспокоились и обратились к волонтерам.
Во вторник, 14 марта, специалистам стало известно местонахождение сибиряка. Его нашли живым.
«Нам отзвонились родственники сегодня, сообщили, что нашли мужчину. Он вышел с ними на связь. Другие детали неизвестны», — рассказала руководитель пресс-службы «ЛизаАлерт» в регионе Ольга Бобкова.