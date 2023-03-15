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Душегубы в СНТ «Изумруд»: били прохожих лопатами, железной палкой, убили из пистолета

15 марта 2023, 12:20
Фото: 1MI
Новосибирцев осудили за избиение случайных прохожих
Пятеро жителей Новосибирска были признаны виновными по факту избиения и убийства на территории СНТ «Изумруд». Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
«Новосибирский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти лиц. Они в зависимости от действий каждого признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества), п. «в» ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», - указано в телеграм-канале надзорного ведомства.

Инцидент произошел в июне 2020 года. Компания новосибирцев выпивала на одном из дачных участков, когда туда на свою беду зашел прохожий. Мужчина ошибся адресом и хотел спокойно уйти, но уже хорошо подогретые спиртным приятели решили его проучить. Урок состоял в нанесении ударов руками и ногами по всему телу. Затем пьяная компания увидела других незнакомцев и в ход пошли уже металлическая палка, две лопаты и даже пистолет. Получив пулю в грудь, один из прохожих скончался, другие пули попали в принадлежавший им автомобиль. Когда на побоище приехала полиция, один из буйных дачников попытался поучить жизни и его, но был остановлен.

В результате полноценное наказание получил только один из драчунов, которому дали одиннадцать лет строгого режима за убийство. Другому дали два года за насилие в отношении представителя власти, остальных приговорили к обязательным работам. Однако в связи с истечением срока давности по делу наказание стало условным.

Напомним, что это не единственный случай массового избиения в Новосибирске. Недавно еще одной компании новосибирцев дали 9,6 лет лишения свободы за избиение случайного отдыхающего в лесополосе.

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#Александр Ляхов#Новосибирск#Криминал#Суд#Избиение#Убийство
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