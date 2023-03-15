Душегубы в СНТ «Изумруд»: били прохожих лопатами, железной палкой, убили из пистолета

Инцидент произошел в июне 2020 года. Компания новосибирцев выпивала на одном из дачных участков, когда туда на свою беду зашел прохожий. Мужчина ошибся адресом и хотел спокойно уйти, но уже хорошо подогретые спиртным приятели решили его проучить. Урок состоял в нанесении ударов руками и ногами по всему телу. Затем пьяная компания увидела других незнакомцев и в ход пошли уже металлическая палка, две лопаты и даже пистолет. Получив пулю в грудь, один из прохожих скончался, другие пули попали в принадлежавший им автомобиль. Когда на побоище приехала полиция, один из буйных дачников попытался поучить жизни и его, но был остановлен.