Сладкое на пять тысяч: новосибирца поймали на краже семнадцати «Киндер Сюрпризов»

Причина столь нелепой попытки кражи неизвестна. Однако до этого охранники пресекли кражу шоколадного яйца стоимостью 347 рублей и батончика за 46 рублей. После прибытия группы быстрого реагирования оба предпочли заплатить за товар. Стоит отметить, что реально нуждающиеся люди предпочитают воровать хлеб или колбасу.