Сладкое на пять тысяч: новосибирца поймали на краже семнадцати «Киндер Сюрпризов»

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
«Кражей он мог причинить торговому учреждению ущерб на сумму около пяти тысяч рублей. В присутствии прибывших по тревоге гвардейцев урон был компенсирован», - рассказали в агентстве безопасности.
Причина столь нелепой попытки кражи неизвестна. Однако до этого охранники пресекли кражу шоколадного яйца стоимостью 347 рублей и батончика за 46 рублей. После прибытия группы быстрого реагирования оба предпочли заплатить за товар. Стоит отметить, что реально нуждающиеся люди предпочитают воровать хлеб или колбасу.
Напомним, что разозлившаяся из-за угона автомобиля жительница Новосибирска разбила сразу несколько бутылок элитного алкоголя в супермаркете. На хулиганку составили административный протокол.