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Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Сладкое на пять тысяч: новосибирца поймали на краже семнадцати «Киндер Сюрпризов»

22 марта 2023, 13:21
Фото: pxhere.com
Мужчина соблазнился шоколадными яйцами
В одном из магазинов в Ленинском районе Новосибирска произошел курьезный случай. Сорокалетний посетитель попытался украсть коробку с семнадцатью конфетами «Киндер Сюрприз». Информацию об этом подтвердили в агентстве безопасности «Гвардия».
«Кражей он мог причинить торговому учреждению ущерб на сумму около пяти тысяч рублей. В присутствии прибывших по тревоге гвардейцев урон был компенсирован», - рассказали в агентстве безопасности.

Причина столь нелепой попытки кражи неизвестна. Однако до этого охранники пресекли кражу шоколадного яйца стоимостью 347 рублей и батончика за 46 рублей. После прибытия группы быстрого реагирования оба предпочли заплатить за товар. Стоит отметить, что реально нуждающиеся люди предпочитают воровать хлеб или колбасу.

Напомним, что разозлившаяся из-за угона автомобиля жительница Новосибирска разбила сразу несколько бутылок элитного алкоголя в супермаркете. На хулиганку составили административный протокол.

Жительница Новосибирска разбила алкоголь в магазине после известий об угоне машины
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#Александр Ляхов#Криминал#Новосибирск#Кража#Магазин#Еда
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