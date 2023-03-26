В Новосибирске группа людей плавала на льдине по Оби

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Группу экстремалов заметили горожане днем 26 марта. Они плыли на большой льдине по реке и громко смеялись.
Смельчаки проплыли довольно большое расстояние, рассказали очевидцы. В какой-то момент они скрылись из вида, поэтому чем закончилось их путешествие - остается загадкой.
Напомним, ранее спасатели предупреждали новосибирцев о том, что в городе началось половодье. Лед уже начал отходить и находиться на нем опасно для жизни.