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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

В Новосибирске группа людей плавала на льдине по Оби

26 марта 2023, 11:33
Фото: 1MI
Пять мужчин плавали на льдине по Оби в Новосибирске
Пять мужчин устроили заплыв на льдине по Оби в Новосибирске. Их сняли на видео очевидцы.

Группу экстремалов заметили горожане днем 26 марта. Они плыли на большой льдине по реке и громко смеялись.

Смельчаки проплыли довольно большое расстояние, рассказали очевидцы. В какой-то момент они скрылись из вида, поэтому чем закончилось их путешествие - остается загадкой.

Напомним, ранее спасатели предупреждали новосибирцев о том, что в городе началось половодье. Лед уже начал отходить и находиться на нем опасно для жизни.

#Алина Шефер#Видео#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Лед
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