Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
Инцидент произошел ночью 22 марта в Новосибирской области. Сотрудники ДПС - старший лейтенант полиции Александр Игнатов и лейтенант полиции Андрей Комлягин дежурили на 103-м километре трассы Новосибирск-Кочки-Павлодар.
К инспекторам за помощью обратился мужчина из города Купино. Он был очень взволнован, так как в его машине находился задыхающийся восьмимесячный сын. Тогда полицейские приняли решение транспортировать ребенка в Новосибирскую областную клиническую больницу.
Мать с ребенком оперативно добрались до больницы в машине ДПС. Врачи ждали малыша для оказания медпомощи. Сейчас малыш уже выписан из больницы и его здоровью ничего не угрожает. Родители поблагодарили автоинспекторов за неравнодушие и оказанную своевременную помощь их сыну.