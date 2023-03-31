Мать с ребенком оперативно добрались до больницы в машине ДПС. Врачи ждали малыша для оказания медпомощи. Сейчас малыш уже выписан из больницы и его здоровью ничего не угрожает. Родители поблагодарили автоинспекторов за неравнодушие и оказанную своевременную помощь их сыну.