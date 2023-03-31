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Published Сегодня, 03:46

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Updated Сегодня, 03:48

В Новосибирской области экипаж ДПС доставил в больницу задыхавшегося младенца

31 марта 2023, 03:46
Фото: ГУ МВД региона
Полицейские вовремя доставили младенца до медучреждения
Сотрудники ГИБДД спасли жизнь младенцу, который задыхался – малыша оперативно доставили до больницы, тем самым его жизни больше ничего не угрожало, подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел ночью 22 марта в Новосибирской области. Сотрудники ДПС - старший лейтенант полиции Александр Игнатов и лейтенант полиции Андрей Комлягин дежурили на 103-м километре трассы Новосибирск-Кочки-Павлодар.

К инспекторам за помощью обратился мужчина из города Купино. Он был очень взволнован, так как в его машине находился задыхающийся восьмимесячный сын. Тогда полицейские приняли решение транспортировать ребенка в Новосибирскую областную клиническую больницу.

Мать с ребенком оперативно добрались до больницы в машине ДПС. Врачи ждали малыша для оказания медпомощи. Сейчас малыш уже выписан из больницы и его здоровью ничего не угрожает. Родители поблагодарили автоинспекторов за неравнодушие и оказанную своевременную помощь их сыну.

#Эмилия Губарева#Полиция#Гибдд#ДПС#Дети#Общество#Город#Транспорт#Новосибирская область
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