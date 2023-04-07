atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Изображение материала

В Новосибирске пешеходов возмутили разбросанные на улицах электросамокаты

7 апреля 2023, 07:50
Фото: atas.info
Новосибирцы возмущены разбросанными по улицам самокатами
Сезон проката электросамокатов едва успел открыться в Новосибирске, а первые пользователи уже успели разбросать транспорт по улицам города. На эту ситуацию в соцсетях пожаловались горожане.

Люди возмущены тем, что клиенты кикшеринга бросают самокаты в неположенных местах. А ведь компания, предоставляющая их в аренду, согласовала с мэрией ранее более 100 парковок во всех районах мегаполиса.

Сибиряки замечали утром 7 апреля самокаты возле входов в ТЦ, на обочинах дорог в центре города, у зданий администрации. Также на остановках и в скверах.

«Именно за это в городе не любят самокаты. Они портят весь вид, захламляют улицы. Никто за порядком не следит и не паркует транспорт правильно», - возмущаются новосибирцы.

 

Фото: АСТ-54/ВК

При этом представители кикшеринговых компаний заявляют, что у них есть специалисты, которые собирают по городу разбросанные самокаты и относят их на парковки. Однако не всегда они успевают оперативно убрать самокат - до того момента, как он помешает горожанам.

Прокат электросамокатов заработал в Новосибирске 5 апреля 2023 — где найти парковки
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Город#Самокаты#Новосибирск#Новосибирская область#Транспорт
Подпишитесь
Сердце бьется, руки оружие держать могут - доброволец без ног хочет вернуться на СВО
Вчера, 11:17
Конверты вскрыты. МУП "САХ" побеждает в конкурсе на мусорный полигон в Верх-Туле
Вчера, 05:39
«Чудо в перьях»: что вытворял Киркоров на скандальном концерте в Новосибирске
Вчера, 02:58
Безумные очкарики: как нейросеть видит "Тотальный диктант"-2023 в Новосибирске
Сегодня, 01:30
Женщин не берем: в Новосибирске девушку не взяли на службу в ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 03:11
Уклониться от армии незаконно помогают шесть компаний в Новосибирске: их число растет
Вчера, 09:36