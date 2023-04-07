В Новосибирске пешеходов возмутили разбросанные на улицах электросамокаты

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Люди возмущены тем, что клиенты кикшеринга бросают самокаты в неположенных местах. А ведь компания, предоставляющая их в аренду, согласовала с мэрией ранее более 100 парковок во всех районах мегаполиса.
Сибиряки замечали утром 7 апреля самокаты возле входов в ТЦ, на обочинах дорог в центре города, у зданий администрации. Также на остановках и в скверах.
«Именно за это в городе не любят самокаты. Они портят весь вид, захламляют улицы. Никто за порядком не следит и не паркует транспорт правильно», - возмущаются новосибирцы.
При этом представители кикшеринговых компаний заявляют, что у них есть специалисты, которые собирают по городу разбросанные самокаты и относят их на парковки. Однако не всегда они успевают оперативно убрать самокат - до того момента, как он помешает горожанам.