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Названы подробности гибели годовалого ребенка при пожаре в Новосибирской области

10 апреля 2023, 04:04
Фото: Прокуратура НСО
В частном доме произошел пожар
При пожаре погиб ребенок из Татарского района Новосибирской области, прокуратура начала проверку.

Пожар произошел в селе Северотатарское Татарского района 9 апреля. Там вспыхнул частный дом.

При пожаре погиб ребенок 2021 года рождения. Как ранее уточняли в МЧС, еще один ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

В прокуратуре региона уточнили, что следователи начали проверку данного происшествия. Ход и результаты уголовно-процессуальной проверки взяты прокуратурой на контроль.

По предварительной версии, пожар произошел из-за нарушения правил при эксплуатации печного отопления.

Ребенок погиб при пожаре в Новосибирской области - еще один в тяжелом состоянии
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#Эмилия Губарева#Пожар#Дети#Общество#Город#Происшествия#Новосибирская область
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