Названы подробности гибели годовалого ребенка при пожаре в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
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Updated Сегодня, 05:51
Пожар произошел в селе Северотатарское Татарского района 9 апреля. Там вспыхнул частный дом.
При пожаре погиб ребенок 2021 года рождения. Как ранее уточняли в МЧС, еще один ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.
В прокуратуре региона уточнили, что следователи начали проверку данного происшествия. Ход и результаты уголовно-процессуальной проверки взяты прокуратурой на контроль.
По предварительной версии, пожар произошел из-за нарушения правил при эксплуатации печного отопления.