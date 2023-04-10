В Новосибирской области при пожаре в частном доме погиб ребенок

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
В Татарском районе Новосибирской области при пожаре погиб ребенок. Как стало известно из доклада МЧС, огонь охватил частный дом. Еще один ребенок и взрослый находятся в больнице в тяжелом состоянии.
«Погиб один ребенок, два человека в том числе ребенок были госпитализированы. Ребенок в тяжелом состоянии», - уточнили на оперативном совещании.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил при эксплуатации печного отопления. Другие подробности не сообщаются.
Напомним, что ранее в Новосибирской области при пожаре погибли пенсионеры. Это произошло в конце марта.