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Ребенок погиб при пожаре в Новосибирской области - еще один в тяжелом состоянии

10 апреля 2023, 03:33
Фото: 1MI
Ребенок погиб во время пожара в доме

В Новосибирской области при пожаре в частном доме погиб ребенок

Ребенок погиб при пожаре в Новосибирской области, о чем стало известно на оперативном совещании в правительстве региона 10 апреля.

В Татарском районе Новосибирской области при пожаре погиб ребенок. Как стало известно из доклада МЧС, огонь охватил частный дом. Еще один ребенок и взрослый находятся в больнице в тяжелом состоянии.

«Погиб один ребенок, два человека в том числе ребенок были госпитализированы. Ребенок в тяжелом состоянии», - уточнили на оперативном совещании.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил при эксплуатации печного отопления. Другие подробности не сообщаются. 

Напомним, что ранее в Новосибирской области при пожаре погибли пенсионеры. Это произошло в конце марта. 

Пенсионеры погибли в пожаре в Новосибирской области – вспыхнул частный дом
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#Эмилия Губарева#Пожар#Дети#Погиб#Общество#Город#Происшествия#Новосибирская область
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