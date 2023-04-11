В Новосибирской области в зоне возможного затопления 13 населенных пунктов

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
В зоне риска возможного затопления сейчас находятся 13 населенных пунктов, 48 автомобильных дорог и 9 мостов. Эти участки держат на контроле специалисты МЧС.
«Паводок не проходит спокойно и это связано с погодными условиями и половодьем. Уже были случаи, когда оказывали помощь и реагировали на подтопления участков практически во всех низменных населенных пунктах и на территориях СНТ, где не оборудованы системы отвода воды. Мы сталкиваемся с этим каждый год. Все силы и средства держим на случай худшего сценария паводка», - сказал глава ГУ МЧС Новосибирской области.
Орлов отметил, что в регионе подтоплены три низководных моста и один участок дороги. При этом отделившихся участков нет.
«В Алтайском крае также произошло вскрытие рек на 4-12 дней раньше средних многолетних значений. В Новосибирской области это случится раньше на 2-5 дней. Предположительно, во второй декаде апреля», - добавил начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер.
С его слов, не исключено, что в этот период на реках Бердь, Иня и Карасук могут образоваться заторы льда. Река может подняться и подтопить береговые участки.