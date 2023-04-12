В Новосибирске для регистрации новорожденных открыли кабинет ЗАГС в роддоме

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Эту услугу ввели пока только в одном роддоме города. На месте будет работать специалист Кировского отдела ЗАГС.
Оформляются документы в день обращения родителя к специалисту. Необходима от мамы только справка о рождении малыша, свидетельство о браке и паспорт.
В министерстве надеются, что новоиспеченным родителям понравится эта процедура и желающих удобно и быстро зарегистрировать ребенка станет больше. Отметили, что в нескольких регионах страны уже она практикуется.