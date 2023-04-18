Новосибирск накрыл лютый снегопад

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Gismeteo прогнозирует сильный снег и до -5…8 °C днем. Меньше осадков станет после 16 часов. Затем столбик термометра покажет -9 °C.
А вот World-weather вообще не предвещает осадков. Утром и днем пасмурно, а за окном -11…-6 °C. К вечеру потеплеет до -5 °C. Однако по ощущениям температура составляет -13…-10 °C.
«Яндекс. Погода» сообщает, что на улице сейчас -7 °C. Снег будет падать весь день. По ощущениям за окном -16 °C.