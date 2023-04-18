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Published Сегодня, 04:53

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Новосибирск накрыл лютый снегопад

18 апреля 2023, 04:53
Фото: atas.info
Снегопад сыпет над Новосибирском и областью 18 апреля
Во вторник, 18 апреля в Новосибирске и области выпал снег. Город накрыла настоящая метель.

Gismeteo прогнозирует сильный снег и до -5…8 °C днем. Меньше осадков станет после 16 часов. Затем столбик термометра покажет -9 °C.

Снегопад в НовосибирскеСнегопад в Новосибирске
Снегопад в НовосибирскеСнегопад в Новосибирске
Снегопад в Новосибирске
Фото: atas.info

А вот World-weather вообще не предвещает осадков. Утром и днем пасмурно, а за окном -11…-6 °C. К вечеру потеплеет до -5 °C. Однако по ощущениям температура составляет -13…-10 °C.

«Яндекс. Погода» сообщает, что на улице сейчас -7 °C. Снег будет падать весь день. По ощущениям за окном -16 °C.

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#Эмилия Губарева#Снег#Мокрый снег#Общество#Погода#Новосибирск#Новосибирская область
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