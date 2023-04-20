В Кировском районе Новосибирска введены в эксплуатацию 33 дома в микрорайоне "Просторный", сообщили в прокуратуре региона. Ранее этому препятствовало отсутствие актов о присоединении зданий к муниципальным инженерным сетям. При этом часть домов были давно заселены. Необходимые бумаги в мэрии подписали после внесения представления мэру прокурором города. Как подчеркнули в ведомстве, таким образом восстановлены права более 3,7 тысяч покупателей квартир.