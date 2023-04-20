Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В Кировском районе Новосибирска введены в эксплуатацию 33 дома в микрорайоне "Просторный", сообщили в прокуратуре региона. Ранее этому препятствовало отсутствие актов о присоединении зданий к муниципальным инженерным сетям. При этом часть домов были давно заселены. Необходимые бумаги в мэрии подписали после внесения представления мэру прокурором города. Как подчеркнули в ведомстве, таким образом восстановлены права более 3,7 тысяч покупателей квартир.
Ранее отсутствие присоединения к сетям в мэрии объясняли тем, что жилищно-строительные кооперативы (по такой схеме компания "Дискус" строит дома в микрорайонах "Просторный" и "Плющихинский") не могут заплатить за подключение необходимую сумму.
На текущий момент не введенными в эксплуатацию остаются еще 22 здания в микрорайоне "Плющихинский".
Скандал вокруг домов, построенных компаний "Дискус", но не введенных в эксплуатацию, достиг апогея в минувшее воскресенье, когда был задержан глава "Дискуса", депутат горсовета Новосибирска Алексей Джулай. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах, однако суд не согласился со следствием, которое просило отправить бизнесмена в СИЗО. В качестве меры пресечения Джулаю назначен запрет определенных действий.