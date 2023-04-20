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Мэрия Новосибирска согласилась подключить к инженерным сетям 33 дома в "Просторном"

20 апреля 2023, 10:07
Фото: atas.info
Компания "Дискус" - один из лидеров в сегменте строительства жилья эконом-класса

В Новосибирске ввели в эксплуатацию 33 дома в микрорайоне "Просторный"

З3 дома, построенных компанией "Дискус" Алексея Джулая, которого подозревают в мошенничестве, официально сданы в эксплуатацию. Ранее их отказывались присоединять к муниципальным инженерным сетям

В Кировском районе Новосибирска введены в эксплуатацию 33 дома в микрорайоне "Просторный", сообщили в прокуратуре региона. Ранее этому препятствовало отсутствие актов о присоединении зданий к муниципальным инженерным сетям. При этом часть домов были давно заселены. Необходимые бумаги в мэрии подписали после внесения представления мэру прокурором города. Как подчеркнули в ведомстве, таким образом восстановлены права более 3,7 тысяч покупателей квартир.

Ранее отсутствие присоединения к сетям в мэрии объясняли тем, что жилищно-строительные кооперативы (по такой схеме компания "Дискус" строит дома в микрорайонах "Просторный" и "Плющихинский") не могут заплатить за подключение необходимую сумму.

На текущий момент не введенными в эксплуатацию остаются еще 22 здания в микрорайоне "Плющихинский".

Кто такой Алексей Джулай: депутатство, строительный бизнес и судебные иски
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Скандал вокруг домов, построенных компаний "Дискус", но не введенных в эксплуатацию, достиг апогея в минувшее воскресенье, когда был задержан глава "Дискуса", депутат горсовета Новосибирска Алексей Джулай. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах, однако суд не согласился со следствием, которое просило отправить бизнесмена в СИЗО. В качестве меры пресечения Джулаю назначен запрет определенных действий.

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#Прокуратура#Сдача в эксплуатацию#Дискус#Город#Дело Джулая - за что задержан глава "Дискуса"#Новосибирск
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