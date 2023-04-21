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Мэрия Новосибирска за два дня приняла в эксплуатацию 53 дома "Дискуса"

21 апреля 2023, 03:26
Фото: atas.info
В несданых официально домах годами жили люди

В Новосибирске ввели в эксплуатацию 20 домов "Дискуса" в микрорайоне "Плющихинский"

Дома в "Плющихинском" получили акты о присоединении к муниципальным инженерным сетям и официально сданы в эксплуатацию. Всего, начиная с 18 апреля, разрешения на ввод с эксплуатацию получили 53 дома, построенные "Дискусом"

Мэрия Новосибирска выдала акты о присоединении к муниципальным инженерным сетям и разрешения на ввод в эксплуатацию 20 домов в микрорайоне "Плющихинский" в Октябрьском районе города. Как сообщили в региональной прокуратуре, всего в этих зданиях насчитывается 2 467 квартир. Строительство домов было давно завершено, в них жили люди, однако к городскому сетевому хозяйству их не подключали: жилищно-строительные кооперативы (по такой схеме компания "Дискус" строит дома в микрорайонах "Просторный" и "Плющихинский") не могли заплатить за подключение необходимую сумму.

Накануне в прокуратуре заявили о том, что аналогичные документы получили 33 дома в микрорайоне "Просторный". Таким образом, в эксплуатацию введены 53 дома, восстановлены права более 6 тысяч покупателей квартир.

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Муниципалитет в течение нескольких отказывал в присоединении домов к инженерным сетям, однако резко изменил свою позицию после того, как прокурор Новосибирска вынес мэру соответствующее представление.

Ранее глава группы компаний "Дискус", депутат горсовета Алексей Джулай стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, ГК "Дискус" и созданными ею двумя жилищно-строительными кооперативами велось строительство двух многоквартирных домов в Октябрьском районе Новосибирска. Для работ с 2016 по 2022 год привлекались средства дольщиков, однако дома так и не были сданы в эксплуатацию.

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