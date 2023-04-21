Мэрия Новосибирска выдала акты о присоединении к муниципальным инженерным сетям и разрешения на ввод в эксплуатацию 20 домов в микрорайоне "Плющихинский" в Октябрьском районе города. Как сообщили в региональной прокуратуре, всего в этих зданиях насчитывается 2 467 квартир. Строительство домов было давно завершено, в них жили люди, однако к городскому сетевому хозяйству их не подключали: жилищно-строительные кооперативы (по такой схеме компания "Дискус" строит дома в микрорайонах "Просторный" и "Плющихинский") не могли заплатить за подключение необходимую сумму.