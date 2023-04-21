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Влетевшему в остановку новосибирцу дали наказание пожестче

21 апреля 2023, 06:32
Фото: 1MI
Любитель быстрой езды задержится в колонии

В Новосибирске влетевшему в остановку лихачу ужесточили приговор

Жителю Новосибирска, сбившему людей на остановке «Плехановский жилмассив» изменили приговор. Теперь мужчине придется сидеть в колонии дольше. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
«Государственный обвинитель и потерпевшие не согласились с назначенным наказанием вследствие его чрезмерной мягкости, подали апелляционное представление и жалобу. Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда удовлетворила доводы прокурора и потерпевшего, изменила приговор, назначив виновному более строгое наказание - 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», - указано в телеграм-канале надзорного ведомства.

В июле 2022 года 21-летний новосибирец на полной скорости врезался в остановочный комплекс «Плехановский жилмассив» на автомобиле Volkswagen Polo. В результате одна из стоявших там женщин погибла на месте, вторая позже скончалась в больнице, еще две получили серьезные травмы. Выяснилось, что парень управлял каршеринговой иномаркой и находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. При этом скорость, с которой лихач управлял транспортным средством, составила 157 километров в час.

В феврале нынешнего года Калининский районный суд признал молодого новосибирца виновным и дал ему десять лет в колонии. Однако теперь гонщику придется задержаться в ней еще на полгода.  

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#Происшествия#Новосибирск#Александр Ляхов#Суд#Прокуратура#ДТП#Гибель
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