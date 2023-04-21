Влетевшему в остановку новосибирцу дали наказание пожестче

В июле 2022 года 21-летний новосибирец на полной скорости врезался в остановочный комплекс «Плехановский жилмассив» на автомобиле Volkswagen Polo. В результате одна из стоявших там женщин погибла на месте, вторая позже скончалась в больнице, еще две получили серьезные травмы. Выяснилось, что парень управлял каршеринговой иномаркой и находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. При этом скорость, с которой лихач управлял транспортным средством, составила 157 километров в час.