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В Новосибирске включили первый фонтан после долгой зимы

22 апреля 2023, 03:24
Фото: atas.info
Центральный фонтан запустили в Новосибирске
Городские фонтаны начали запускать в Новосибирске с приходом потепления. Первый включили по традиции в зоопарке имени Шило.

Представители учреждения в своем Telegram-канале опубликовали эту новость. Они пригласили сибиряков посетить их, прогуляться у фонтана.

Фонтаны в Новосибирске начинают включать, когда устанавливается теплая погода. Еще несколько обещают запустить ко Дню Победы 8 или 9 мая 2023 года. 

Напомним, ранее стало известно, как в Новосибирске будут праздновать День Победы. Власти уже подготовили программу празднования.

В Новосибирске опубликовали полную программу празднования Дня Победы 9 мая 2023
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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Фонтан#Зоопарк
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