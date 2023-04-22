В Новосибирске включили первый фонтан после долгой зимы

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Представители учреждения в своем Telegram-канале опубликовали эту новость. Они пригласили сибиряков посетить их, прогуляться у фонтана.
Фонтаны в Новосибирске начинают включать, когда устанавливается теплая погода. Еще несколько обещают запустить ко Дню Победы 8 или 9 мая 2023 года.
Напомним, ранее стало известно, как в Новосибирске будут праздновать День Победы. Власти уже подготовили программу празднования.