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Пенсионер-развратник? Под Новосибирском деда обвинили в домогательствах к сибирячкам

23 апреля 2023, 10:19
Фото: 1MI
К женщине приставал пожилой мужчина

В Новосибирской области пенсионера обвинили в домогательствах к женщинам в Кольцово

Женщины из наукограда Кольцово под Новосибирском обвинили местного пенсионера в домогательствах к женщинам и детям, об этом стало известно из ВК-группы "Подслушано Кольцово (Новосибирск)".

Сибирячка опубликовала сообщение в социальных сетях, где рассказала о том, как она домогалась мужчиной в возрасте 60-65 лет, который приближался к ней с недопустимыми предложениями.

«Вчера в 19:10-19:40 к нам с подругами подошёл дедушка лет 60-65, он начал спрашивать непристойные вещи на которые мы даже не знали что сказать, было очень страшно, он домогался к нам, мы сразу ушли. А теперь вопрос, что это было ? У кого это тоже было ? К кому он подходил ? В Подслушано Кольцово его уже выкладывали и писали что то подобное, что и я. Он подходит к маленьким девочкам и задает вопросы начиная от скольки лет и заканчивая непонятно чем», — рассказала женщина.

По словам других жителей, этот пенсионер якобы не только приставал к женщинам, но и детям. Они утверждают, что он неадекватен и навязчив. В комментариях удалось узнать, что автор поста – не единственная женщина, которая столкнулась с домогательством.

«Дед этот болен! Лично ко мне приставал.. Мне 40 лет. Я не ожидала такого пикантного поворота, когда он подошёл ко мне сначала с каким то невинным вопросом ,типа : как пройти в библиотеку. А далее начал изр*гивать такое, чего не ожидаешь услышать от...дедули. он навязчив и распускает руки. К молодым девчонкам тоже пристает, мне дочь рассказала. Поэтому стёб на эту тему неуместен. О таких "героях" надо знать. Если ещё раз его встречу, позвоню в полицию и напишу заявление!», — рассказала еще одна сибирячка.

Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена* 
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#Эмилия Губарева#Пенсионеры#Кольцово#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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