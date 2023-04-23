Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Сибирячка опубликовала сообщение в социальных сетях, где рассказала о том, как она домогалась мужчиной в возрасте 60-65 лет, который приближался к ней с недопустимыми предложениями.
«Вчера в 19:10-19:40 к нам с подругами подошёл дедушка лет 60-65, он начал спрашивать непристойные вещи на которые мы даже не знали что сказать, было очень страшно, он домогался к нам, мы сразу ушли. А теперь вопрос, что это было ? У кого это тоже было ? К кому он подходил ? В Подслушано Кольцово его уже выкладывали и писали что то подобное, что и я. Он подходит к маленьким девочкам и задает вопросы начиная от скольки лет и заканчивая непонятно чем», — рассказала женщина.
По словам других жителей, этот пенсионер якобы не только приставал к женщинам, но и детям. Они утверждают, что он неадекватен и навязчив. В комментариях удалось узнать, что автор поста – не единственная женщина, которая столкнулась с домогательством.
«Дед этот болен! Лично ко мне приставал.. Мне 40 лет. Я не ожидала такого пикантного поворота, когда он подошёл ко мне сначала с каким то невинным вопросом ,типа : как пройти в библиотеку. А далее начал изр*гивать такое, чего не ожидаешь услышать от...дедули. он навязчив и распускает руки. К молодым девчонкам тоже пристает, мне дочь рассказала. Поэтому стёб на эту тему неуместен. О таких "героях" надо знать. Если ещё раз его встречу, позвоню в полицию и напишу заявление!», — рассказала еще одна сибирячка.
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