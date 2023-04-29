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Доброволец Илья Вазингер из Новосибирской области погиб в СВО

29 апреля 2023, 02:39
Фото: Администрация Куйбышевского района
Боец из Куйбышева погиб в СВО
Житель Куйбышева Новосибирской области Илья Вазингер погиб в зоне СВО. С земляком-героем простятся 29 апреля, сообщает администрация района.

Илья имел опыт службы в горячих точках. Когда-то он добровольно отправился в Чечню, потом вызвался на спецоперацию. В бою был контужен, но после лечения снова вернулся в строй.

Сибиряк родился в Куйбышевском районе, отучился в школе № 1, а после ушел в армию. Военную службу он не продолжил, вернулся домой и устроился охранником.

Мужчина погиб 21 марта 2023 года. С ним простятся 29 апреля в ДК им В.В. Куйбышева.

#Алина Шефер#Погиб#Участник СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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