Доброволец Илья Вазингер из Новосибирской области погиб в СВО

Posted Сегодня, 02:39
Published Сегодня, 02:39
Modified Сегодня, 02:41
Updated Сегодня, 02:41
Илья имел опыт службы в горячих точках. Когда-то он добровольно отправился в Чечню, потом вызвался на спецоперацию. В бою был контужен, но после лечения снова вернулся в строй.
Сибиряк родился в Куйбышевском районе, отучился в школе № 1, а после ушел в армию. Военную службу он не продолжил, вернулся домой и устроился охранником.
Мужчина погиб 21 марта 2023 года. С ним простятся 29 апреля в ДК им В.В. Куйбышева.