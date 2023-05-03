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Отец спас родную дочь, отдав ей печень

3 мая 2023, 09:58
Фото: 1MI
Девушку удалось спасти

В Новосибирске отец спас дочь, отдав ей часть печени

В Новосибирске прошла операция по экстренной пересадке печени. Женщину привезли в Областную клиническую больницу в состоянии комы

Как сообщает «НГС Новосибирск», двадцативосьмилетняя сибирячка поступила к медикам с диагнозом «фульминантная (сверхострая) печеночная недостаточность» (ФПН). Подобное состояние встречается редко, однако развивается в течение нескольких суток и счет идет на часы.

Для операции требовалась пересадка печени и донором органа стал отец девушки. Обычно у доноров забирают правую долю печени или половину органа, если спасают ребенка – левый латеральный сектор (два сегмента печени).

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Как сообщил руководитель центра трансплантации и хирургии печени областной больницы Иван Поршенников, медики оперативно связались с родственниками пациентки и определили, что идеальным донором может стать ее отец. Спустя сутки была произведена трансплантация печени, еще через два дня состояние стабилизировалось. В настоящее время сибирячка чувствует себя нормально.

При этом причины ФПН пока неизвестны. Обычно обострение вызывает передозировка парацетамола, отравление бледной поганкой, употребление экстази, вирусные гепатиты и острая жировая дистрофия беременных. Также это может быть признаком аутоимунного цирроза печени. На данный момент врачи ОКБ уже исключили отравление и генетическую патологию.

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#Новосибирск#Здоровье#Александр Ляхов#Медицина#Медики#Операция#Трансплантация
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