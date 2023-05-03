Отец спас родную дочь, отдав ей печень

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Как сообщает «НГС Новосибирск», двадцативосьмилетняя сибирячка поступила к медикам с диагнозом «фульминантная (сверхострая) печеночная недостаточность» (ФПН). Подобное состояние встречается редко, однако развивается в течение нескольких суток и счет идет на часы.
Для операции требовалась пересадка печени и донором органа стал отец девушки. Обычно у доноров забирают правую долю печени или половину органа, если спасают ребенка – левый латеральный сектор (два сегмента печени).
Как сообщил руководитель центра трансплантации и хирургии печени областной больницы Иван Поршенников, медики оперативно связались с родственниками пациентки и определили, что идеальным донором может стать ее отец. Спустя сутки была произведена трансплантация печени, еще через два дня состояние стабилизировалось. В настоящее время сибирячка чувствует себя нормально.
При этом причины ФПН пока неизвестны. Обычно обострение вызывает передозировка парацетамола, отравление бледной поганкой, употребление экстази, вирусные гепатиты и острая жировая дистрофия беременных. Также это может быть признаком аутоимунного цирроза печени. На данный момент врачи ОКБ уже исключили отравление и генетическую патологию.