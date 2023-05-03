Отец спас родную дочь, отдав ей печень

Как сообщил руководитель центра трансплантации и хирургии печени областной больницы Иван Поршенников, медики оперативно связались с родственниками пациентки и определили, что идеальным донором может стать ее отец. Спустя сутки была произведена трансплантация печени, еще через два дня состояние стабилизировалось. В настоящее время сибирячка чувствует себя нормально.